Após denúncia, 9 são presos e 50 galos apreendidos em rinha em Goiás Na casa, os policiais encontraram algumas aves mortas e outras feridas

Após denúncias, nove pessoas foram presas com cerca de 50 galos de briga, na tarde deste sábado (17), em uma rinha na Rua do Candelabro, no setor Sítios Vale Das Brisas, em Senador Canedo, na Região Metropolitana da Capital. O local foi descoberto após algumas denúncias. A Polícia Militar (PM) foi até a residência, onde encontraram aves mortas e outras com fe...