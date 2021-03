Cidades Após decreto estadual, Goiás ainda é o sexto pior estado brasileiro em termos de isolamento social Os dados são da empresa In Loco, que acompanha o percentual da população que está respeitando as recomendações para combate à Covid-19

Dois dias após a publicação do decreto estadual que prevê o revezamento das atividades econômicas em Goiás, o índice de isolamento social na capital permanece abaixo de 34%. Os dados são da empresa In Loco, que acompanha o percentual da população que está respeitando as recomendações. Esses valores colocam Goiás em 22º lugar no ranking nacional, ficando atrás apenas d...