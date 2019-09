Cidades Após decreto de emergência, força-tarefa vai investigar incêndios em Santa Helena de Goiás Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros vão atuar em conjunto para combater queimadas e apurar responsabilidades

O crescente número de incêndios em Santa Helena de Goiás, no Sudoeste do Estado, desencadeou nesta sexta-feira (20) uma força-tarefa para combater as queimadas na região. O grupo, composto pelo Ministério Público Estadual (MP-GO), Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros, também deverá apurar responsabilidades. Na quinta-feira (19/9), o prefeito João Alberto Vieira R...