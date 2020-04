Os novos pacientes diagnosticados com câncer usuários do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) tiveram o atendimento garantido na Justiça. O pedido de tutela antecipada ocorreu após o Estado de Goiás ser notificado extrajudicialmente que cinco prestadoras de serviço iriam suspender a admissão de novos pacientes. Aproximadamente 300 pacientes de câncer por mês teriam o tratamento suspenso. A decisão é do juiz Reinaldo Ferreira.

As empresas que prestam serviços de oncologia e hematologia alegaram supostos prejuízos com a nova tabela de medicamentos. Aproximadamente 300 pacientes de câncer por mês teriam o tratamento suspenso. Em ação, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) argumentou que a conduta das clínicas e hospitais revelou-se abusiva e colocou em risco a saúde e a integridade física de centenas de pessoas. No documento, o Ipasgo alegou que em curto lapso de tempo não conseguiria obter novas clínicas ou empresas para a prestação do serviço.