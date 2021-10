Cidades Após decisão do STF sobre isenção no Enem, 7,8 mil inscrições são realizadas em Goiás Supremo Tribunal Federal decidiu pela reabertura das inscrições de estudantes de baixa renda sem que seja necessário justificar ausência no exame em 2020

Em Goiás, 7.872 novos estudantes de baixa renda realizaram inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que alterou as regras no último dia 3 de outubro. Inicialmente era necessário justificar a ausência na prova em 2020. As provas serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro de 2021 (edição regular) e...