Cidades Após danificar radar pela 2º vez, caminhoneiro é preso na BR-020, em Goiás O motorista confessou o dano ao patrimônio público. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Formosa

Um caminhoneiro foi preso após danificar, pela segunda vez, um radar que fica na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal (PRF-DF), na segunda-feira (13) a equipe foi acionada para verificar o mau funcionamento do equipamento. Os policiais chegaram ao local e se depararam com a câmera pendurada pelo f...