Cidades Após crise, governos de Goiás e do Distrito Federal assinam acordo para atendimento de pacientes Governador Ibaneis Rocha chegou a cogitar, ontem, decretar proibição para atender goianos, mas recuou

Após a crise instaurada pela posição do governador do Distrito Federal (DF) Ibaneis Rocha (MDB), que chegou a cogitar baixar um decreto ontem proibindo o atendimento de pacientes goianos em hospitais públicos em meio à pandemia – ele recuou no mesmo dia, as Secretarias de Saúde de Goiás e do DF assinaram nesta sexta-feira (15) um termo de cooperação técnica Interfederativo para regulamentar o ac...