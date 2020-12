Cidades Após crítica de Bolsonaro, Pfizer diz que pedido de uso emergencial de vacina demora mais no Brasil Presidente disse que laboratórios deveriam ter interesse em vender imunizante contra a Covid-19

Após o presidente Jair Bolsonaro questionar a atuação dos laboratórios produtores de vacina contra a Covid-19, a farmacêutica Pfizer indicou em nota que no momento não irá pedir autorização de uso emergencial do seu imunizante no Brasil e disse que o país faz exigências para o pedido que fazem o processo levar mais tempo. O posicionamento foi divulgado pela empres...