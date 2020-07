Cidades Após conhecer vítima pelas redes sociais, suspeito de estupro é preso em Senador Canedo A Polícia Civil informou que as investigações vão continuar para tentar identificar outras vítimas

Um suspeito de estupro foi preso na última sexta-feira (10) em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A Polícia Civil (PC) informou que o investigado e a vítima se conheceram através das redes sociais e combinaram de se encontrar pessoalmente. No encontro, Devyt Cardoso Santos, de 32 anos, teria levado a vítima para a zona rural do município e com uso de v...