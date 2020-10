Cidades Após confusão, polícia nega que prisão no Paraná seja de assassino de ator de 'Chiquititas' O delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, disse que a polícia do Paraná confirmou a prisão ao Departamento de Capturas da Polícia Civil paulista, mas "parece que não era a pessoa certa"

Atualizada às 14:03 desta quarta-feira, 28/10/2020 A Polícia Civil de São Paulo negou a prisão de Paulo Cupertino Matias, 50 anos, procurado há um ano e meio pelo assassinato do ator Rafael Miguel e os pais do jovem, em junho do ano passado, na zona sul da capital paulista. Um homem que teria sido preso na manhã desta quarta pela Polícia Militar do Paraná,...