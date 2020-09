Cidades Após colisão frontal, motocicleta pega fogo e duas mulheres morrem em Goiás; veja vídeo Kessy Almeida, de 21 anos, e Jeciana Candido Cruz, de 36, conduziam os veículos quando colidiram frontalmente

Um acidente envolvendo duas motocicletas matou duas mulheres na noite desta segunda-feira (31), na Avenida Equador, no Bairro Dona Marolina, em Itumbiara, no Sul do Goiás. Kessy Almeida, de 21 anos, e Jeciana Candido Cruz, de 36, bateram de frente, enquanto conduziam os veículos. Kessy não resistiu e morreu ainda no local. Jeciana chegou a ser socorrida e enca...