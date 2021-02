Cidades Após cirurgia, bebê precisa de suporte ao meio coração Criança necessitou de equipamento que faz funcionar o aparelho circulatório, mas passa bem. A menina precisa de mais outros dois procedimentos

Oito dias após o nascimento, a menina Elisa diagnosticada com Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), conhecida como síndrome do meio coração, se recupera da primeira cirurgia feita no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. A bebê que teve uma luta travada pela mãe contra o plano de saúde antes mesmo do parto, está na Unidade de Terapia Intensiv...