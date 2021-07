Cidades Após cinco dias, incêndio é controlado no Parque Nacional das Emas, em Goiás As chamas começaram na última sexta-feira (9) e destruíram aproximadamente 28 hectares dos mais de 130 da reserva

O incêndio no Parque Nacional das Emas, no Sudoeste goiano, foi controlado, mas há pontos em brasa, que estão sendo monitorados para evitar o surgimento de novos focos. As chamas começaram na última sexta-feira (9) e destruíram aproximadamente 28 hectares dos mais de 130 da reserva, que é considerada Patrimônio Natural da Humanidade. Leia também: - ...