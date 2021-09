Cidades Após chuvas em Goiás, Enel registra falta de energia em diversos municípios neste domingo Segundo a companhia, as cidades mais atingidas são Goiânia, Aparecida de Goiás, Palmeiras, Trindade, Inhumas e Caturaí

As chuvas da madrugada deste domingo, 26, na Grande Goiânia e cidades do interior provocaram a queda no fornecimento de energia elétrica. A Enel informou ao POPULAR queda no fornecimento em vários pontos e que trabalha em situação de contingência. Segundo a companhia, as cidades mais atingidas são Goiânia, Aparecida de Goiás, Palmeiras, Trindade, Inhumas e Catura...