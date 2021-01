Cidades Após chuvas, cratera surge em rua no Jardim América, em Goiânia Trânsito de veículos na Rua C-4, sentido centro, está interditado

Uma cratera se formou na Rua C-4, na pista sentido Centro, no Jardim América, em Goiânia. O buraco surgiu após as fortes chuvas deste final de semana. O trânsito na via, nesta segunda-feira (11), está interditado entre a C-107 e a C-38 e o fluxo de veículos está sendo desviado pela continuidade da C-107. Há registro de congestionamento na região. A Secretaria Munici...