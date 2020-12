Cidades Após chuva, ponte na Avenida das Pirâmides, em Goiânia, é interditada Via passou por reparos, mas foi interditada na quinta-feira (17). Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informou que está providenciando estudo para a recuperação e contenção da erosão

Os moradores do Jardim Califórnia Parque Industrial , em Goiânia, que necessitam se deslocar para outros setores da capital estão precisando fazer um retorno pelo Bairro Santa Marta. A alteração no trajeto ocorre porque a ponte sobre a Avenida das Pirâmides, que passa sobre o Rio Meia Ponte, está interditada. Um dos moradores afetados com a alteração no tra...