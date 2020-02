Cidades Após chuva forte na Cidade de Goiás, nível de água nos rios volta ao normal O Corpo de Bombeiros informou que não houve danos e que no fim da tarde do último sábado (8), a chuva deu uma trégua

Na tarde do último sábado (8), choveu forte na Cidade de Goiás, em momento de alta intensidade que durou cerca de uma hora, a elevação do nível da água chegou a 100 milímetros. A chuva diminuiu por volta de cinco horas da tarde, mas o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Corpo de Bombeiros monitoraram o nível do Rio Vermelho, que passa dentro d...