Após chuva e rompimento de represa Saneago interrompe abastecimento de água em Pontalina

O abastecimento de água em Pontalina foi interrompido por conta da forte chuva que atinge a cidade. Segundo a Saneago, por conta do temporal a área de captação da companhia está inundada, os motores e outros equipamentos estão submersos a cinco metros de profundidade. Ainda de acordo com a Saneago, os técnicos aguardam a diminuição do volume de água para avaliar a cond...