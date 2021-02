Cidades Após chegar perto do colapso em leitos públicos de UTI, DF decide antecipar e ampliar medidas de restrição Dados do painel Info-saúde-DF apontam que a taxa de ocupação de leitos públicos de UTI contra Covid estava em 98,8% às 17h50 desta sexta

Com apenas quatro leitos de UTI para Covid vinculados à rede pública disponíveis no fim da tarde desta sexta (26), o governo do Distrito Federal decidiu antecipar para 0h de domingo (28) a entrada em vigor de medidas de restrições a comércio e serviços, na tentativa de reduzir a transmissão. Ficam suspensos eventos e aulas na rede pública e privada, além de cinema...