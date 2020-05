Cidades Após campanha, Sindicato Rural de Rio Verde doa 2 mil máscaras ao comitê de combate a Covid-19 Ação ajuda no controle de contágio e transmissão do vírus na cidade

Como resultado de uma campanha solidária para ajudar quem está passando por dificuldades nessa pandemia, o Sindicato Rural de Rio Verde arrecadou e já entregou 2 mil máscaras ao Comitê de Enfrentamento Social e Econômico ao Coronavírus no Município de Rio Verde (COESEC-RV). De acordo com a entidade, as máscaras serão inseridas junto às cestas básica...