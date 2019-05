Cidades Após Brumadinho, outra barragem da Vale pode se romper em breve em Minas Gerais A mineradora informou ao Ministério Público que o talude da Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG) está se movimentando quatro centímetros por dia

Após o rompimento da barragem da Vale no Córrego do Feijão, em janeiro desse ano, com 240 mortes confirmadas e 32 desaparecidos, outra estrutura da empresa ameaça entrar em colapso. Na última segunda-feira (13), a mineradora informou ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais que o talude da Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG) está se movimentando quatro...