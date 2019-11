Cidades Após audiência, PM suspeito de balear funcionária de motel segue preso em Goiânia Crime aconteceu nesta segunda-feira (18) enquanto o policial teria tentado sair do estabelecimento com duas pessoas sem pagar

O policial militar Danilo Morais Marçal Araújo de 31 anos, suspeito de balear uma funcionária de um motel, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, na manhã desta terça-feira (19), durante audiência de custódia no Fórum Criminal, no Jardim Goiás, em Goiânia. O crime aconteceu nesta segunda-feira (18) quando o suspeito teria tentado sair do estabelecimento c...