Cidades Após atraso em voo, Goiás recebe mais uma remessa de vacina contra Covid-19 As 133.500 doses do imunizante serão para primeira aplicação

Atualizada às 8h27. Após atraso em voo, chegou a Goiás na madrugada desta sexta-feira (16) mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. As 133.500 doses da AstraZeneca/Fiocruz serão destinados para primeira aplicação. A chegada do novo lote do imunizante foi anunciada na manhã de ontem pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). Ele voltou a afirmar que a ex...