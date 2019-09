Cidades Após atraso do IML, Agatha será enterrada hoje; 16 crianças foram baleadas no Rio neste ano, diz ONG A menina foi assassinada com um tiro de fuzil pelas costas, na presença do avô, dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão na última sexta-feira

A criança Agatha Félix, de 8 anos, será enterrada neste domingo 22, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O corpo só foi liberado às 21h30 de sábado, após um problema com o scanner corporal usado na perícia. De acordo com o Instituto Médico Legal, o equipamento tem três travas e uma delas não estava destravada corretamente por ter s...