Cidades Após assalto, motorista de aplicativo é abandonado amarrado em estrada de terra em Senador Canedo Vítima foi atender uma corrida, mas quando chegou ao endereço foi rendido por dois homens

Um motorista de transporte por aplicativo de 24 anos foi amarrado e abandonado em uma estrada de terra após um assalto no fim da noite desta quarta-feira (13), em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A vítima trabalhava quando recebeu a solicitação de uma viagem no Parque Alvorada. Chegando ao local, foi rendido por dois homens armados com um revólv...