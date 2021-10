Nas últimas semanas epidemiológicas circula com prevalência nas duas maiores cidades goianas, Goiânia e Aparecida de Goiânia, a variante delta (B.1.617.2) do coronavírus (Sars-CoV-2), apontada pela Organização Mundial de Saúde como altamente contagiosa. É o que revelam os programas de sequenciamento genômico do vírus causador da Covid-19 implementados nos dois municípios. A exemplo de Aparecida de Goiânia, que desde abril monitora o comportamento do coronavírus, Goiânia passou a divulgar dados semelhantes na última semana.

Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, Yves Mauro Ternes explica que a pasta fez um contrato com um laboratório terceirizado que, desde julho, já analisou 290 amostras do coronavírus. A análise é feita semanalmente, com material de pacientes que apresentaram casos leves de Covid-19, de internados em estado grave ou que vieram a óbito. O superintendente ressalta que a variante gama (P1) circulou mais fortemente nos demais meses de 2021, mas nas últimas semanas deu lugar à delta, com mais de 50% dos casos. “O cenário é de cautela. Por isso o uso de máscara e distanciamento social devem permanecer”, diz.

Detectada pela primeira vez na Índia, em outubro de 2020, a variante delta trouxe muita preocupação depois que a OMS a apontou como mais perigosa do que as cepas originais (alfa, beta e a gama). Diversos países atribuíram a essa mutação o agravamento dos casos de Covid-19 e o aumento do número de mortes. Segundo o governo britânico, ela é entre 40% e 60% mais contagiosa do que a variante alfa, detectada pela primeira vez na Inglaterra, e quase duas vezes mais transmissível do que a cepa original identificada em Wuhan (China). A delta vem avançando consideravelmente no Brasil, mas a vacinação em massa tem sido uma barreira importante contra a variante.

Em Aparecida de Goiânia, onde o Programa de Sequenciamento Genômico implantado pela prefeitura é considerado pela plataforma internacional Gisaid como a maior estratégia de vigilância do coronavírus, os gestores de saúde estão assistindo ao avanço vertiginoso da circulação da variante delta no município. Érika Lopes, diretora de Avaliação de Políticas de Saúde da SMS local, revela que, das 1.974 amostras do coronavírus sequenciadas desde abril, o que representa mais de 70% dos sequenciamentos feitos em Goiás, já foram identificadas 24 mutações, mas no último mês circularam nove, sete classificadas como delta e duas, como gama.

Na semana epidemiológica 33 (de 15 a 28 de agosto) a incidência da delta era 12,6% em Aparecida de Goiânia. Na última semana, a 39, chegou a 95%. “Os dados são correspondentes ao que está sendo verificado em vários países e municípios brasileiros”, afirma Érika Lopes, lembrando que os dados levantados pelo programa municipal são depositados quinzenalmente na plataforma do Gisaid, uma iniciativa científica global que compartilha dados genômicos de influenza e do coronavírus.

“A delta é extremamente contagiosa, mas estudos comprovam que as vacinas disponíveis no mercado são eficazes na proteção contra todas as variantes já conhecidas, inclusive em relação à delta, por isso não sentimos a pressão nos serviços de saúde. Em Aparecida, 50% da população está imunizada, com o esquema completo, e mais de 80% receberam a primeira dose. As vacinas têm protegido a população”.

Surtos

Para Yves Ternes, embora os indicadores goianienses também demonstrem menor circulação do coronavírus, com queda na taxa de ocupação de leitos hospitalares e nos índices de mortalidade, a população precisa ter consciência do risco de transmissão de variantes importantes, como a delta, agora prevalente na capital. O índice de cobertura vacinal com a primeira dose está em torno de 80%, mas, da segunda dose, ainda está abaixo de 60%. “Para termos um controle da pandemia, a taxa de vacinação completa precisa ser superior a 80%”, diz.

Para o superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, a identificação de variantes é uma ferramenta a mais para dar subsídios aos gestores de saúde na tomada de decisões que mitiguem os riscos da pandemia. “Não tememos uma nova onda de casos de Covid-19, como ocorreu em março, a não ser que uma nova variante seja introduzida, por isso o monitoramento é fundamental”, afirma. Ele lembra, entretanto, que o descumprimento de protocolos sanitários pode ocasionar surtos isolados.

“Não temos variantes circulando que escapam das vacinas. O que temos observado é que em algumas pessoas, como os idosos, a resposta imunológica em relação à durabilidade da resposta da vacina é inferior quando se compara aos mais jovens. Por isso é indicada a dose de reforço.”

Distanciamento em evento-teste

O superintendente de Vigilância em Saúde da capital explica que tem feito reuniões periódicas com os produtores do show do cantor Gusttavo Lima, marcado para o dia 23 no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, para um público previsto de 15 mil pessoas. “A população precisa apoiar na retomada de atividades econômicas com segurança.

Yves Ternes explica que a SMS vem trabalhando com a comissão organizadora do show para definir fluxos no espaço do evento para que haja distanciamento. Já está definido que será exigida a apresentação do cartão de vacinação com o esquema vacinal completo contra Covid-19 e uso de máscaras.