Cidades Após Aparecida, variante delta agora é prevalente em Goiânia Levantamento da Secretaria de Saúde da capital revela que variante esteve presente na maioria dos sequenciamentos feitos em meados de setembro

Nas últimas semanas epidemiológicas circula com prevalência nas duas maiores cidades goianas, Goiânia e Aparecida de Goiânia, a variante delta (B.1.617.2) do coronavírus (Sars-CoV-2), apontada pela Organização Mundial de Saúde como altamente contagiosa. É o que revelam os programas de sequenciamento genômico do vírus causador da Covid-19 implementados nos dois municí...