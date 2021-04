Cidades Após anos parado, relógio da Av. Goiás voltará a funcionar Edifício, que vem enfrentando intervenções desde 2019, terá obras concluídas em abril e equipamento tombado será reaberto à população

Passando por obras desde 2019, a Torre do Relógio, que fica no canteiro central da Avenida Goiás, no Setor Central, em Goiânia, será entregue em abril. Em 2019, ela passou por intervenções ligadas à conservação do edifício e, em 2020, por uma restauração, ambas realizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Depois de anos parado, o relóg...