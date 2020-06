Cidades Após anúncio, comunidade de Alto Paraíso espera implementação de parque nas Cataratas dos Couros Medida é uma demanda antiga da população da região. Área que contempla dezenas de cachoeiras, cânions e espécies endêmicas chegou a entrar no projeto de ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), mas acabou retirada por falta de consenso

Uma demanda antiga da população de Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, o Parque Estadual da Catarata do Rio dos Couros foi anunciado neste fim de semana pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). A comunidade local comemorou a medida e espera agora que a unidade de conservação, a ser criada por decreto e terá gestão compartilhada com a prefeitura do...