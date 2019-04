Vida Urbana Após ameaça e reforço policial, aulas voltam ao normal na UFG Ao longo do dia, a Faculdade de Informação e Comunicação e a Faculdade de Ciências Sociais suspenderam as atividades

As aulas voltaram ao normal, na manhã desta terça-feira (2), na Universidade Federal de Goiás (UFG). Nesta segunda-feira (1º), a segurança do local foi reforçada após ameaças de um atentado feitas em um e-mail e as atividades foram suspensas ao longo do dia na Faculdade de Informação e Comunicação e também a Faculdade de Ciências Sociais. A professora e vice-rei...