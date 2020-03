Cidades Após alagamento, trecho da GO-070 é liberado no sentido Goiânia Trecho ficou interditado por quase 7 horas

O trecho na altura do KM-7, da GO-070, na saída de Goiânia, foi totalmente liberado no início da madrugada desta terça-feira (24). O local ficou interditado no sentido Goianira-Capital por quase 7 horas devido ao temporal que caiu na noite desta segunda-feira (23). Uma equipe da Defesa Civil esteve no local e descartou a hipótese de rompimento de barragem. A Polí...