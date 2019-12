Cidades Após agressão, youtuber presta depoimento no Rio O agressor e um casal de amigos também prestaram depoimento

A youtuber Karol Eller, conhecida nas redes sociais por seu posicionamento pró-Bolsonaro, foi agredida no fim da tarde de domingo, 15, em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ela estava acompanhada da namorada e teria sido vítima de um ataque homofóbico. O agressor a atacou com socos e pontapés, deixando Karol com o rosto desfigurado.No fim da tarde de t...