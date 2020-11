Cidades Após acidente, GO-060 é parcialmente interditada Caminhonete que estava na via acabou colidindo com um carro que fazia uma conversão a direita

A rodovia estadual GO-060 está parcialmente interditada para quem segue sentido Goiânia-Trindade, na entrada do setor Núcleo Anhanguera, na manhã deste domingo (1º). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) uma caminhonete que estava na via acabou colidindo com um carro que fazia uma conversão a direita. Com o impacto o condutor da caminhonete perdeu o cont...