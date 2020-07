Cidades Após acidente, carga de sabão se espalha e interdita trecho da BR-050, em Goiás Não houve vítimas, uma das faixas já foi liberada e uma limpeza é realizada no trecho

O derramamento de uma carga de sabão em pó nesta quinta-feira (16) interditou as duas faixas na altura do quilômetro 050, da BR-050, em Cristalina, a 280 quilômetros de Goiânia. Uma via já foi liberada e o fluxo de veículo é controlado no trecho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após um acidente, sem vítimas, a carga se espalhou pela via e uma limpeza é realizada n...