Um motorista de ônibus interestadual foi preso suspeito de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (21), na BR-153, em Jaraguá, no Centro de Goiás. Aproximadamente 250 gramas de pasta base de cocaína e 3,2 quilos de maconha estavam em uma mochila no bagageiro do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma equipe fazia fiscalização com cachorros no trecho. Ao vistoriar o veículo, um dos cães localizou uma mochila, sem identificação, no bagageiro e dentro dela os policiais encontraram os entorpecentes.

Os policiais questionaram aos motoristas sobre quem seria o proprietário da mochila. Um deles, de acordo com a PRF, contou que foi abordado por uma mulher na rodoviária de Goiânia e ela teria pedido que ele levasse a mochila até o Gurupi (TO) e deu R$ 50. Segundo o relato, o condutor acreditando que era uma encomenda legal aceitou levar.

O motorista foi detido por tráfico de drogas e caso condenado pode pegar de 5 a 15 anos de reclusão. Ele foi encaminhado para a Delegacia do município.