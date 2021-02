Cidades Após ação do padre Júlio Lancellotti em SP, manifestantes tentam tirar pedras sob viaduto em Santos Por causa da ação, cinco dos dez manifestantes no local foram conduzidos pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal à delegacia

Manifestantes realizaram um protesto no domingo (7) no qual quebraram pedras colocadas sob o novo viaduto da entrada de Santos, no litoral paulista. Eles se inspiraram no padre Júlio Lancellotti, de São Paulo, que quebrou a marretadas pedras que haviam sido instaladas em um viaduto com o objetivo de evitar a presença de moradores de rua. Cerca de dez pedras foram ...