Cidades Após ação do MPF, prefeitura publica edital de licitação para obras de CMEI no setor Grande Retiro Prefeito Iris Rezende (MDB) e o secretário de Educação, Marcelo da Costa, foram acionados por improbidade administrativa pela paralisação da construção

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicou no Diário Oficial do Município (DOM) aviso de licitação para continuidade das obras do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Setor Grande Retiro. A publicação foi efetivada na edição desta quarta-feira (8) do DOM. A expectativa da prefeitura é...