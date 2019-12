Cidades Após 8 dias, bombeiros continuam as buscas por turista desaparecido na Chapada dos Veadeiros Jacob Vilar Santana, de 31 anos, desapareceu após ser carregado por uma tromba d’água no Vale da Lua

As equipes do Corpo de Bombeiros continuam, nesta segunda-feira (9), as buscas pelo turista Jacob Vilar Santana, de 31 anos, que desapareceu após ser carregado por uma tromba d’água no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, entre São Jorge e Alto Paraíso, na região Noroeste de Goiás. Nesta terça-feira (3), o colete usado por Jacob, quando desapareceu, foi encontrado a dois quilômetros do local em que ele foi visto pela última vez. O rapaz é de Brasília, mas mora ...