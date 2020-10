Cidades Após 5 anos, atingidos pela lama em Mariana ainda aguardam reparação Nenhuma pessoa ou empresa foi punida pelo rompimento

A mesa de pebolim atravessada em uma das portas do Bar do Barbosa, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, pode-se ver os jogadores de camisa azul. O time adversário está na parte da mesa que continua coberta pela lama que destruiu o local há cinco anos com o rompimento da barragem de Fundão, da Samarco -- controlada pelas mineradoras Vale e BHP --, deixando 1...