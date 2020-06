Cidades Após 4 meses de rompimento de bueiro, trecho da GO-070 é liberado sentido Goiânia-Goianira Obras não foram finalizadas por completo, mas Goinfra optou pela liberação e fala em trânsito com segurança

Mais de quatro meses após o rompimento de um bueiro no KM 01 da GO-070, em Goiânia, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) liberou, na manhã desta terça-feira (2), a pista no sentido Goiânia-Goianira. O problema aconteceu na madrugada de 24 de janeiro, quando parte do acostamento desabou após fortes chuvas. Apesar de as obras não estarem finalizadas po...