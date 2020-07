Cidades Após 25 dias internado em UTI de Rio Verde, soldado é curado da Covid-19 Gilmar Rocha de Oliveira ficou 23 dias em estado grave

Depois de 25 dias internado na UTI de um hospital de Rio Verde, o soldado Gilmar Rocha de Oliveira, do Batalhão Gama Cerqueira, está curado da Covid-19, segundo informou a Polícia Militar na última quarta-feira (01). De acordo com a corporação, o policial ficou 23 dias em estado grave. "Graças ao apoio da equipe de saúde do hospital ao qual ainda se enc...