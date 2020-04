O cardiologista e cirurgião cardiovascular Aleksander Dobriansky, diagnosticado com Covid-19, recebeu alta do Hospital Anis Rassi, na manhã desta segunda-feira (27). Aleksander, foi o médico que realizou o primeiro transplante de coração em Goiás, tem 66 anos e nenhuma comorbidade. Ele faz parte do quadro de médicos do Anis Rassi e estava internado desde o dia 7 de abril.

Dobriansky foi entubado logo no primeiro dia de internação e permaneceu até o dia 18 de abril. Na última quinta-feira (23), ele foi levado para um quarto do hospital e a melhora foi comemorada por todo o corpo clínico, colaboradores e diretores do hospital. Em um vídeo, ele passou pelo corredor de profissionais em direção ao quarto. As imagens foram compartilhadas pelo O POPULAR.

“Com grande satisfação, o Hospital Anis Rassi informa que o cirurgião cardiovascular Aleksander Dobrianskyj, que integra nosso corpo clínico, teve alta hospitalar na manhã desta segunda-feira (27). O médico já está em casa, ao lado da família. Toda a equipe e diretores do Hospital Anis Rassi desejam boa saúde ao dr. Aleksander Dobrianskyj. Esperamos que logo ele esteja de volta ao trabalho, cuidado de seus pacientes como sempre fez, e com sua vida normal restaurada”, informou, em nota, a unidade de saúde.