Após dois meses desde que a primeira dose de vacina contra a Covid-19 foi aplicado em um morador de Goiás, o volume de imunizantes enviado aos municípios goianos é suficiente para atender apenas 6,07% da população do Estado. Até agora, desde 18 de janeiro, foram feitas sete remessas de Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e da AstraZeneca/Oxford, importada da Índia. A mais recente, com 81,4 mil doses, foi distribuída nesta semana pelo governo estadual após entrega feita pelo Ministério da Saúde.

Apesar de ser uma das regiões consideradas mais críticas na epidemia, as cidades do Entorno do Distrito Federal ao sul de Brasília estão entre as que, proporcionalmente ao número de habitantes, menos receberam doses. Novo Gama só foi atendida com quantidade para 2,13% da população. Águas Lindas aparece em seguida, com 3,01%. Nenhuma das cidades desta área aparece com o porcentual acima da média estadual.

Aparecida de Goiânia é outra grande cidade que está com doses abaixo da média do Estado. Com uma população em torno de 590 mil pessoas, recebeu até agora 22,7 mil doses, o que atende 5,27% dos moradores. Goiânia tem doses para 8,41%, Anápolis para 7,34%, e Rio Verde para 5,97%.

Por outro lado, oito cidades já receberam doses suficientes para mais de 10% da população. Nesta lista se destacam Cavalcante (31,52%), Teresina de Goiás (26,39%) e Monte Alegre de Goiás (25,79%) porque o governo estadual colocou no grupo prioritário a comunidade kalunga que reside nestas cidades.

As outras cinco cidades com doses para mais de 10% dos moradores são todas pequenas, com população entre 1,3 mil e 2,3 mil pessoas. Nova América, por exemplo, já está com vacina para 18% dos 2.357 habitantes.

Das cidades com mais de 10 mil habitantes, aparecem com destaque Iporá, que tem 31,5 mil habitantes e recebeu 2.375 doses (9,83% da população) e Ceres, com 22,3 mil pessoas e 1.760 doses (9,77%).

Neste cálculo não entram as duas remessas para aplicação da segunda dose da vacina na população que já recebeu a primeira em janeiro e fevereiro da Coronavac.