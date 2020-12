Cidades Após 18 anos de construção, nova sede do Hospital das Clínicas da UFG será inaugurada com 600 leitos Previsão da universidade é que capacidade total esteja disponível em dois anos. Contratação de pessoal depende da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu, nesta quarta-feira (9), as portas da nova sede do Hospital das Clínicas (HC) para a imprensa em Goiás. O local, que já está realizando atendimento de pacientes com Covid-19 em enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), agora se prepara para exercer sua capacidade total com 600 leitos e possibilidade de até 140 cirurgias d...