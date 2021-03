Cidades Após 15 dias do nascimento do filho, engenheira goiana morre aos 27 anos por Covid-19 O bebê de Juliana Dias nasceu saudável e está sob cuidados da avó materna

Morreu neste sábado (20), a engenheira civil Juliana Rodrigues Dias, aos 27 anos, vítima da Covid-19. Ela testou positivo para a doença no oitavo mês de gestação e precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 3 de março, no Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara, em Goiânia. Segundo familiares, Juliana passou por uma Cesári...