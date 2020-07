O boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), nesta quinta-feira (16), informava que Goiás chegou a 40.227 casos confirmados de coronavírus e 986 mortes causadas pela doença. Os dados, no entanto, foram atualizados 20 minutos depois no painel oficial da secretaria. Com isso, o Estado já alcançou a marca total de 1.018 óbitos por Covid-19.

Goiás chega a este número 113 dias depois do primeiro registro de morte causada pela doença. Além disso, são 40.404 confirmações da infecção em municípios goianos. Ainda existem 96.646 casos suspeitos em investigação e outros 43.071 já foram descartados.

De acordo com o painel da SES-GO, essas mortes estão distribuídas em 106 cidades. Em outras 136 não ocorreram mortes pela doença e em outras quatro há investigação de óbitos suspeitos. A taxa de letalidade da doença é hoje de 2,52%. Goiás ainda tem 50 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Ainda considerando apenas as mortes pela infecção do SARS-CoV-2, 392 vítimas tinham algum tipo de problema cardivascular; 305 tinham diabetes e 100 tinham problemas respiratórios. Outras 29 mortes da doença foram de pessoas que informaram ter algum tipo de problema de saúde que impacta na imunidade. Já foram descartadas 599 mortes suspeitas nos municípios goianos.

O total de mortes do sexo masculino foi de 584 e do sexo feminino, 434. Ao todo, a faixa etária com mais mortes em Goiás é a de pessoas com mais de 80 anos. Desde o início da pandemia foram 245 mortes de pessoas com esta idade ou mais. Depois aparecem 245 mortes de pessoas com idades entre 70 e 79. Em terceiro, 244 óbitos de pessoas com idades entre 60 e 69 anos.

Goiás ainda teve 141 mortes de pessoas com idades entre 50 e 59 anos, 83 mortes de quem tem entre 40 e 49 anos e outras 44 mortes de pessoas entre 30 e 39 anos. A faixa dos ovens entre 20 e 29 anos registrou 12 mortes até agora. Adolescentes entre 15 e 19 tiveram duas mortes, de 10 a 14 anos, uma morte e entre o público dos menores de dez anos também houve um registro de mortes até agora.