Cidades Após 108 dias internada, bebê que mobilizou a internet por uma cirurgia recebe alta em Goiânia “Não tem como negar que Luiza é um milagre na nossa vida, ela tem transformando muitas pessoas com a história dela”, comemora emocionada a mãe

Luiza Guimarães, a bebê prematura que comoveu a internet ao aguardar uma cirurgia em Goiânia, recebeu alta nesta quarta-feira (23) após 108 dias internada. A história da pequena viralizou. No dia 21 de outubro ela conseguiu uma vaga em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e no dia 27 realizou o procedimento de Derivação Ventrículo-Peritoneal (DVP) no Hospital da C...