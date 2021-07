Cidades Após 1 ano, gestão Ribeiro no MEC é marcada por falhas e pauta ideológica A administração do terceiro ministro da Educação de Jair Bolsonaro acumula erros em transferências de recursos e até suspeita de atuar a favor de um grupo educacional religioso

Escolhido para acalmar os ânimos no Ministério da Educação após as confusões de Abraham Weintraub, o pastor Milton Ribeiro completa um ano no cargo no próximo sábado (10) com uma gestão marcada por polêmicas, ineficiência e reforço em questões ideológicas. A administração do terceiro ministro da Educação de Jair Bolsonaro acumula erros em transferências de recurs...