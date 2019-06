Cidades Aos 91 anos, responsável pela construção do Mutirama nunca esteve no parque por mágoa Wilson Honorato Rodrigues esteve à frente dos operários que construíram o parque mas não teve a chance de inaugurar

Quando os portões do Parque Mutirama forem reabertos no sábado (29) após dois anos fechados para uma reforma estrutural de seus brinquedos, um personagem importante da história do centro de lazer goianiense vai acompanhar de longe as festividades. Aos 91 anos, o engenheiro civil aposentado Wilson Honorato Rodrigues, que esteve à frente dos operários que construíram o p...