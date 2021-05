Cidades Aos 91 anos, morre o fundador de Alexânia Prefeitura decretou luto oficial por três dias em homenagem a Alex Abdallah

O fundador de Alexânia, Alex Abdallah, de 91 anos, morreu nesta quinta-feira (13). Nas redes sociais, amigos e família lamentaram a morte de Alex. A Prefeitura decretou luto oficial por três dias e destacou a importância do homem para a história do município. “Além de ser um homem com uma bela trajetória, era também um grande amigo e companheiro. Sem dúvida...